Греция ввела новые антиковидные ограничения для туристов

Власти Греции ужесточили антиковидные меры, действующие в том числе в отношении туристов. Теперь, с 19 декабря, все путешественники из других стран, должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Подойдет ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки.

Мера эта временная — пока она введена на период до 10 января 2022 года, сообщило «РИА Новости». Правило коснется всех, в том числе детей от пяти лет. Исключение лишь для тех, кто находился на территории других государств менее двух суток. Власти отметили, что решение ввести такие меры принято именно перед началом рождественских праздников на фоне распространения на планете штамма «омикрон».

«Такие меры необходимы для того, чтобы максимально замедлить широкое распространение пандемии и выиграть время для увеличения охвата вакцинацией бустерной дозой. Это чрезвычайная мера — она будет действовать на период праздников. Более подробная информация будет объявлена на следующей неделе», — сказал официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

Власти Греции отмечают, что контролем проверки всех документов должны заниматься соответствующие службы еще в аэропортах вылета, на железнодорожных станциях или в портах.