Греция ужесточила въезд для российских туристов

Для россиян, въезжающих в Грецию, с 30 июня вступают новые правила. При въезде они обязаны будут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, который сделан за последние 72 часа или отрицательный экспресс-тест, сделанный за последние 48 часов до прибытия. Об этом сообщил сайт inc-news.

Новые правила касаются российских туристов старше 12 лет. Тесты на антитела, справки о перенесенном заболевании и сертификаты о вакцинации от коронавируса признаваться не будут. По данным издания, по прибытии россияне должны будут сдать еще один бесплатный экспресс-тест, результаты которого будут готовы в течении 10-15 минут.