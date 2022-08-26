Греция столкнулась с дефицитом русских товаров

В Греции магазины, торгующие «русскими» продуктами, столкнулись с проблемой доставки товаров. Об этом РИА «Новости» сообщил владелец одного из таких магазинов Джордж Миаулис.

По его словам, поставки из России прекратились, есть задержки с продуктами из Прибалтики и Германии. Также меньше стало покупателей — русских меньше на 80% и ни одного украинца.

«Ситуация с поставками такая, что у меня примерно на 40% товара меньше, чем раньше. Такие продукты, как гречка, теперь везут мешками из других стран и расфасовывают в Греции. Компания, которая возила крупы, прекратила ездить в Россию. Мне сказали, что, может быть, с сентября начнут опять возить, а может, и нет», — поделился Миаулис.

Он добавил, что из Украины привозят некоторую продукцию, но ее никто не берет.

Ранее власти Греции и Кипра выступили против запрета на предоставление туристических виз россиянам. Подобное решение они назвали неправильным.