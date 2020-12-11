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    11 декабря 2020, 19:54

    Греция сократила сроки карантина для туристов

    Алена Макаренко

    Правительство Греции ослабило ограничение для путешественников, въезжающих на территорию страны. Об этом заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас, сообщила газета Kathimerini.
    Греция сократила сроки карантина для туристов

    Теперь туристы, которые прилетят в Грецию на рождественские каникулы, проведут на самоизоляции три дня. Хотя ранее нужно было соблюдать карантин в течение 10 дней.

    Послабления будут действовать с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 года.

    С 13 декабря по 7 января магазинам разрешили выдавать онлайн-заказы. А с 14 декабря в стране заработают парикмахерские и книжные. Церкви будут открыты только на Рождество и Богоявление. Максимальное число посетителей не должно превышать девять человек в церкви и 25 верующих в соборе. Традиционное для Богоявления освящение воды отменяется.

    Комендантский час в Греции введен с 13 декабря по 7 января, с 22:00 до 05:00.

    Ранее Греция ввела дополнительные ограничения для туристов. Все отдыхающие обязаны пройти тест на коронавирус в местных аэропортах, напомнила «Политика Сегодня».

    С начала пандемии в Греции заболели более 121 тысячи граждан, умерли свыше 3,3 тысячи человек.

    «Аэрофлот» возобновил полеты в Афины с 21 ноября, рейсы выполняются два раза в неделю.