Греция сократила сроки карантина для туристов

Теперь туристы, которые прилетят в Грецию на рождественские каникулы, проведут на самоизоляции три дня. Хотя ранее нужно было соблюдать карантин в течение 10 дней.

Послабления будут действовать с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 года.

С 13 декабря по 7 января магазинам разрешили выдавать онлайн-заказы. А с 14 декабря в стране заработают парикмахерские и книжные. Церкви будут открыты только на Рождество и Богоявление. Максимальное число посетителей не должно превышать девять человек в церкви и 25 верующих в соборе. Традиционное для Богоявления освящение воды отменяется.

Комендантский час в Греции введен с 13 декабря по 7 января, с 22:00 до 05:00.

Ранее Греция ввела дополнительные ограничения для туристов. Все отдыхающие обязаны пройти тест на коронавирус в местных аэропортах, напомнила «Политика Сегодня».

С начала пандемии в Греции заболели более 121 тысячи граждан, умерли свыше 3,3 тысячи человек.

«Аэрофлот» возобновил полеты в Афины с 21 ноября, рейсы выполняются два раза в неделю.