Греция с 1 мая отменила антиковидные ограничения для путешественников

Греция отменила сертификаты вакцинации и тесты на коронавирус на основной туристический сезон — с 1 мая по 31 августа. В этот период они не потребуются для въезда в страну.

Некоторые ограничения все-таки оставили в силе. В частности, это относится к ношению маски. Оно остается обязательным в закрытых пространствах до 31 мая, написало РИА «Новости».

С 1 июня обязательное ношение масок в закрытых помещениях также должно быть по большей части отменено, за исключением, в частности, общественного транспорта.

Антиковидные меры могут снова пересмотреть 1 сентября. В середине апреля министр здравоохранения Танос Плеврис заявил, что отменить ковид-сертификаты и тесты на коронавирус можно на туристический сезон, так как эпидемическая обстановка это позволяет.

Таким образом, с сегодняшнего дня в Греции перестает действовать пропуск COVID pass. То есть людям больше не потребуется показывать справку о вакцинации или перенесенном заболевании либо отрицательный тест для того, чтобы войти в то или иное помещение.

Европейский цифровой сертификат о вакцинации или тест при въезде в Грецию с 1 мая также не потребуются. Ограничения снимаются и на заполняемость таверн, ресторанов, кафе и баров, театров, музеев, стадионов и других объектов.

С 1 мая все антиковидные ограничения на въезд в страну отменили и власти Армении.