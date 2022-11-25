Мир 25 ноября 2022, 03:58 Греция решила заменить российское вооружение на натовское — СМИ «Элефтерос типос»: Греция решила заменить российское вооружение на натовское РИА «Новости»

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Власти Греции решили заменить вооружение российского производство на натовское. Этот процесс начнется в ближайшие недели, сообщило издание «Элефтерос типос».

«В ближайшие недели будет постепенно проходить освобождение от достаточно устаревших российских зенитных комплексов и замена их американскими, что и должно было быть сделано давным-давно», — заявили авторы статьи.

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Они пояснили, что системы противовоздушной обороны необходимо заменить в связи с ситуацией на Украине. Также журналисты напомнили о холодных отношениях между Россией и НАТО. По их словам, переход на новые образцы вооружения займет годы. Речь идет о замене зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и С-300.

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«Подразумевается, что из-за деликатности вопроса, турецкой провокации и так далее американцы предоставят нам системы Patriot или другие союзники смогут нас усилить», — написала газета.

В публикации уточнили, что помочь Греции с оружием могут французы и итальянцы. Израильтяне тоже могут предоставить вооружение, но это будет довольно сложно.

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