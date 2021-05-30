Греция решила до 7 июня пускать неограниченное количество туристов из России

Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа россиян до 7 июня. Туристам нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо свидетельство о вакцинации, либо справку о перенесенном ковиде и наличии антител.

Новое решение греческих властей будет действовать с 31 мая до 06:00 7 июня, сообщает ТАСС.

Путешественникам разрешают прибыть в страну на самолете, через морские порты Патры, Игуменица и острова Керкира (Корфу), либо через КПП в местечках Промахонас, Орменио, Эвзони и Нимфея.

Тем туристам, которых пустят в страну, не нужно будет отбывать семидневный карантин. Это правило власти Греции отменили. За день до прибытия в страну иностранцам нужно будет в обязательном порядке заполнить электронную форму Passenger Locator Form (PLF), указав свои контактные данные в Греции.

Подтверждение заполнения PLF автоматически отправляется пассажиру в виде электронного сообщения. Эта форма считается необходимым проездным документом. Если перед посадкой у пассажира не будет такой формы, то путешественника вернут обратно за свой счет.

По прибытии в Грецию пассажиров могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус. Если результат будет положительным, человека отравят на 14-дневный карантин.

Также власти уточнили требования по срокам справок о прививках, ПЦР-тесте на ковид и антитела. Вакцинация должна быть завершена минимум за 14 дней до поездки, ПЦР-тест нужно сдать за 72 часа до въезда. Справка о перенесенном ковиде и наличии антител действует от 2 до 9 месяцев от указанной в нем даты болезни.

Все эти документы могут быть на русском языках. Их должны выдать госорганы и в соответствии с местным законодательством. Правило действует и в отношении детей от пяти лет.