Мир 25 августа 2023, 12:48 Греция расторгнет контракт с Россией по обслуживанию ЗРК — СМИ Pronews: Греция расторгнет контракт с Россией по обслуживанию ЗРК «Тор» и «Оса» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Греции расторгнут контракт с Россией на техническое обслуживание зенитно-ракетных комплексов. Речь идет о ЗРК «Тор-М12» и «Оса-АКМ», сообщил сайт Pronews.

Документ о разрыве сотрудничества Греции и РФ носил секретный характер, но его по ошибке опубликовали на сайте парламента страны. По данным СМИ, решение является политическим и сводится к «выбрасыванию на помойку» миллиарда евро, поскольку российские комплексы доказали свою эффективность.

Реклама

«Конец эпохи российских систем вооружения в греческих вооруженных силах — правительство приняло решение отказаться от программы поддержки вооружений и не подписывать новые контракты на поддержку (FOS)», — говорится в материале.

Греческая оппозиция ранее выступила категорически против дальнейшего вмешательства страны в украинский конфликт. Партия «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» (СИРИЗА — ПС) не поддержала обучение греками пилотов ВСУ управлению истребителями F-16.