Греция продлила запрет на полеты российских самолетов

Греция продлила запрет на использование российскими самолетами своего воздушного пространства, а также запрет на полеты греческой гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдавии и Белоруссии. Запрет будет действовать до конца июня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление управления гражданской авиации (УГА) Греции.

«Управление гражданской авиации (CAA) сообщает путешественникам о продлении срока действия авиационных инструкций с запретами и ограничениями полетов», — привело агентства фрагмент поступившего сообщения УГА.

В национальном воздушном пространстве Греции остается в силе запрет полетов российских самолетов. Также продлен запрет о закрытии воздушного пространства Украины и запрет на пересечение гражданскими самолетами воздушного пространства Молдавии и Белоруссии. Это решение принято в связи с высокой опасностью в этих районах.

Как уточняется в документе, действие авиационных директив рассчитано до конца июня текущего года.