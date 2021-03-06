Греция продлила правила въезда для россиян

Власти Греции до 22 марта продлили действие правил въезда россиян. В страну смогут приезжать до 500 туристов в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус. При этом у путешественников должны быть с собой и другие документы.

Правила въезда в Грецию будут действовать для россиян до 06:00 (07:00 по московскому времени) 22 марта, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на совместное министерское решение. Все условия въезда в страну остаются прежними, то есть приехать в Грецию могут не более 500 туристов в неделю.

Правительство разрешило я только воздушные перевозки в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. У всех путешественников на руках должен быть отрицательный результат теста на коронавирус. Сдать анализы необходимо за 72 часа до прилета. Документ должен быть на английском языке с указанием всех сведений.

Кроме того, россияне до путешествия должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form). Также туристы должны иметь ваучер на гостиницу или документы, подтверждающие временное место жительства.

Ранее власти Греции продлевали правила въезда до 8 марта. Всеобщий карантин действует в стране с 7 ноября 2020 года.