Мир 23 декабря 2022, 13:41 Греция приостановила авиасообщение с Белоруссией

Читать 360tv в

Решение Греции прекратить авиасообщение с Белоруссией произошло из-за давления Евросоюза. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Отмечается, что это решение никак не связано с антироссийскими санкциями. Оно принято в связи с посадкой самолета в 2021 году, когда на борту находился разыскиваемый Белоруссией человек.

Реклама

Отмечается, что самолетам из Греции также запрещено летать в Белоруссию. Исключения сделают лишь при непредвиденных ситуациях.

Реклама