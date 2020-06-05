Греция приготовилась к военному ответу Турции на поиск нефти в Средиземном море

Греческие власти пригрозили Турции военными действиями из-за агрессивных действий в Средиземном море. Ранее президент Турции объявил о разведке разработку месторождений нефти и газа вместе с Ливией.

«Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны — обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил», — сказал министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в интервью телеканалу Star, его цитирует РИА «Новости».

Панайотопулос уточнил, что для решения конфликта может понадобится и военное участие. Он подчеркнул, что Греция сделает все возможное для защиты суверенных прав.

Отношения между Грецией и Турцией обострились после того, как Анкара опубликовала заявки на получение лицензии для исследования и добычи углеводородов в Средиземном море, неподалеку от греческих островов.

После этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил руководству ЕС письмо в связи с провокациями со стороны Турции. Афины настаивают, что эскалация приведет к европейско-турецкому кризису.

Тем не менее, президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция и Ливия будут вместе проводить разведку и разработку месторождений нефти и газа в Средиземном море.