Греция прекратила поставки оружия на Украину

Правительство Греции не станет продолжать поставки военной техники на Украину. Этот вопрос в кабмине больше не обсуждается. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на пресс-конференции выступил представитель правительства страны Иоаннис Иконому.

Он подчеркнул, что опровергает заявление министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса, что ранее переданное на Украину вооружение ослабило обороноспособность страны.

«В этом направлении нет ничего нового из того, что было сделано до сих пор. Ничто подобное не обсуждается», — заявил Иконому о новых поставках вооружений на Украину.

Также он ушел от вопроса о передаче украинским войскам переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Стингер».

«Известно, какие оборонные средства были отправлены вместе с гуманитарной помощью в Украину», — заявил представитель греческого кабмина.

Министерство обороны страны в конце февраля сообщило, что перенаправило через Польшу гуманитарную помощь и вооружение для Украины. По данным СМИ, тогда в груз вошли 20 тысяч автоматов Калашникова, конфискованные в 2013 году с задержанного корабля, который вышел из украинского порта.

Издание Dimokratia со ссылкой на источники сообщила, что Греция шесть раз передавала оружие на Украину через Европейское командование США, которое начало курировать все поставки оружия из европейских стран для Киева. По данным, которые журналисты не смогли подтвердить, среди грузов были 35 единиц ПЗРК «Стингер». По данным издания первые поставки вооружения начались еще до начала специальной операции.