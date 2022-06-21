Греция предсказала полный паралич Франции

Без парламентского большинства Эммануэлю Макрону будет трудно управлять страной. Власти Франции ожидает полный паралич, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Он дал интервью сайту Capital, сообщили «Известия».

«Франции грозит полный паралич. Хотя президент Макрон и победил на выборах, ему будет очень трудно выполнять свою законодательную работу без явного большинства в парламенте», — сказал он.

Греческий премьер отметил успехи Эммануэля Макрона во внешней политике, но не во внутренней. Президент столкнулся с препятствиями в поиске союзников при проведении внутренних реформ.

Второй тур выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента, прошел во Франции 19 июня. Коалиция «Вперед!» заняла первое место, но набрала лишь 35% голосов и не получила абсолютного большинства. На втором месте оказались левые из партии «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона, на третьем — партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Незадолго до этого самого Эммануэля Макрона избрали на новый срок.