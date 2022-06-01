Греция поставит Украине советские танки

Греция поставит на Украину танки советского образца, взамен она рассчитывает получить немецкие бронированные машины. Об этом сообщил канцлер Гемании Олаф Шольц на брифинге по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе, который транслировал телеканал Welt.

Аналогичная сделка «кругового обмена» вооружения оформлена между Чехией, Украиной и Германией, пояснил канцлер. Шольц заявил, что подобная схема будет осуществлена с Грецией, он договорился об этом с премьер-министром страны.

«Это будет предметно финализировано министерствами обороны и оперативно реализовано», — заявил политик.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса США поставили Украине 23,8 тысячи тонн вооружений и техники. Стало известно, что Америка планирует новые поставки. Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи на 40 миллиардов долларов, однако он отказался от идеи поставок реактивных систем залпового огня.