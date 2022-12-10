Мир 10 декабря 2022, 03:21 Греция пообещала помочь Европе стать независимой от российского газа Премьер Мицотакис: Греция может помочь Европе стать независимой от российского газа Pxhere

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Греция сейчас занимается активным ведением разведки месторождений углеводородов, поэтому может помочь Европе стать независимой от природного газа из России. Об этом заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в эфире телеканала ERT.

По словам Мицотакиса, чрезвычайно важно суметь прийти к соглашению на следующем совете министров одновременно по трем обсуждаемым вопросам. Это — энергетическая солидарность, упрощение процедур согласования установки новых источников возобновляемой энергии и механизму ценовой коррекции. Последний пункт политик назвал самым важным.

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«Мы можем внести свой вклад, чтобы помочь Европе стать независимой от российского природного газа, возможно, быстрее, чем мы предполагали», — отметил политик.

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Сейчас Греция продвигается с очень высокой скоростью в новых исследованиях углеводородов, добавил греческий премьер. Он пообещал, что государство продолжит обеспечивать энергетическую безопасность для граничащих с ней стран.

Журналисты агентства Bloomberg сообщили, что Турция хочет начать поставки туркменского газа в ЕС в обход России. По их словам, это станет главной темой предстоящих переговоров турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с главами Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и Азербайджана Ильхамом Алиевым.