10 декабря 2022, 03:21
Греция пообещала помочь Европе стать независимой от российского газа
Премьер Мицотакис: Греция может помочь Европе стать независимой от российского газа
Греция сейчас занимается активным ведением разведки месторождений углеводородов, поэтому может помочь Европе стать независимой от природного газа из России. Об этом заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в эфире телеканала ERT.
По словам Мицотакиса, чрезвычайно важно суметь прийти к соглашению на следующем совете министров одновременно по трем обсуждаемым вопросам. Это — энергетическая солидарность, упрощение процедур согласования установки новых источников возобновляемой энергии и механизму ценовой коррекции. Последний пункт политик назвал самым важным.
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«Мы можем внести свой вклад, чтобы помочь Европе стать независимой от российского природного газа, возможно, быстрее, чем мы предполагали», — отметил политик.
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Сейчас Греция продвигается с очень высокой скоростью в новых исследованиях углеводородов, добавил греческий премьер. Он пообещал, что государство продолжит обеспечивать энергетическую безопасность для граничащих с ней стран.
Журналисты агентства Bloomberg сообщили, что Турция хочет начать поставки туркменского газа в ЕС в обход России. По их словам, это станет главной темой предстоящих переговоров турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с главами Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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