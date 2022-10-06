Греция поддержала требование Польши к Германии выплатить военные репарации | 360°

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Греция поддержала требование Польши к Германии выплатить военные репарации

Глава МИД Греции Дендиас: вопрос о выплате репараций Германией остается открытым

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Вопрос о выплате военных репараций Германией за военные преступления во время двух мировых войн остается открытым, считает глава МИД Греции Никос Дендиас. Об этом написало издание Kathimerini.

Дендиас назвал решение вопроса репараций «принципиальным».

«И решение, которое, в первую очередь, является принципиальным, я считаю, будет выгодно всем вовлеченным странам и ЕС», — отметил он.

Перед этим глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что тема репараций закрыта. Она признала, что Германия «несет историческую ответственность» за свое прошлое, но при появлении Евросоюза были созданы «правовые основы, позволившие с юридической точки зрения решить вопрос о репарациях».

Вопрос о репарациях от Германии поднял в начале сентября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. По его мнению, ФРГ должна выплатить 1,3 триллиона долларов, значительную часть которых — в качестве «компенсации за гибель более 5,2 миллиона польских граждан».

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Затем Польша потребовала выплаты военных репараций Украине Россией.

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