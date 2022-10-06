Греция поддержала требование Польши к Германии выплатить военные репарации | 360°

Мир 06 октября 2022, 07:37 Поделиться Telegram

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Viber Греция поддержала требование Польши к Германии выплатить военные репарации Глава МИД Греции Дендиас: вопрос о выплате репараций Германией остается открытым unsplash

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Вопрос о выплате военных репараций Германией за военные преступления во время двух мировых войн остается открытым, считает глава МИД Греции Никос Дендиас. Об этом написало издание Kathimerini.

Дендиас назвал решение вопроса репараций «принципиальным».

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Затем Польша потребовала выплаты военных репараций Украине Россией.

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