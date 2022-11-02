Греция оценила убытки в сфере туризма из-за антироссийских санкций | 360°

Мир 02 ноября 2022, 02:30 Греция оценила убытки в сфере туризма из-за антироссийских санкций Глава Греции Мицотакис: санкции были верным решением, несмотря на снижение турпотока из РФ

Читать 360tv в

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, санкции против России в несколько раз снизили туристический поток из РФ. Об этом, как написало РИА «Новости», политик рассказал журналистам после переговоров с эстонской коллегой Каей Каллас.

Мицотакис сказал, что этим летом в Грецию из России почти никто не приехал.

Реклама

«Почти все россияне, которые хотели посетить Грецию, поехали в Турцию», — добавил он.

Реклама

Премьер назвал это ценой за членство в Евросоюзе. Он пояснил, что сама Греция не поддерживала напрямую запрет для россиян посещать страны Евросоюза, но как член ЕС она автоматически присоединилась ко всем пакетам санкций против РФ.

Он также отметил, что считает это правильным решением, несмотря на потери в туристической сфере.

Также Мицотакис рассказал, что Греция оказала большую поддержку войскам ВСУ, и украинцы были очень этому рады. Однако раскрывать подробности отказался.

Ранее сообщалось, что Греция остается страной, что еще можно и довольно легко получить шенгенскую визу.