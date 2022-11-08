Греция отменила продажу порта, через который поставляли оружие в Киев | 360°

08 ноября 2022, 02:39
Греция отменила продажу порта, через который поставляли оружие в Киев
Премьер Греции Мицотакис сообщил об отмене тендера по продаже порта Александруполис
Тендер по продаже порта Александруполис в Греции, через который осуществлялась поставка оружия на Украину, отменили. Об этом сообщил премьер страны Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу ANT1, написало РИА «Новости».
Журналист попросил Мицотакиса прокомментировать информацию об отмене продаже порта, которая появилась в СМИ.
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«Правительство решило, что в настоящее время Александруполис имеет такое большое стратегическое, геополитическое и энергетическое значение для нашей страны, что он должен оставаться в собственности греческого государства», — ответил премьер Греции.
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По словам Кириакоса Мицотакиса, у Фонда по использованию госимущества HRADF есть возможность развивать порт и использовать его в своих целях. Поэтому власти Греции не видят причин продавать порт Александруполис иностранному инвестору.
Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы Греции прослушивали министров, известных политиков, журналистов и других влиятельных людей. В списке, за кем следили спецслужбы, были свыше 30 человек.
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