Греция отменила продажу порта, через который поставляли оружие в Киев | 360°

Мир 08 ноября 2022, 02:39 Греция отменила продажу порта, через который поставляли оружие в Киев Премьер Греции Мицотакис сообщил об отмене тендера по продаже порта Александруполис

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Тендер по продаже порта Александруполис в Греции, через который осуществлялась поставка оружия на Украину, отменили. Об этом сообщил премьер страны Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу ANT1, написало РИА «Новости».

Журналист попросил Мицотакиса прокомментировать информацию об отмене продаже порта, которая появилась в СМИ.

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«Правительство решило, что в настоящее время Александруполис имеет такое большое стратегическое, геополитическое и энергетическое значение для нашей страны, что он должен оставаться в собственности греческого государства», — ответил премьер Греции.

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По словам Кириакоса Мицотакиса, у Фонда по использованию госимущества HRADF есть возможность развивать порт и использовать его в своих целях. Поэтому власти Греции не видят причин продавать порт Александруполис иностранному инвестору.

Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы Греции прослушивали министров, известных политиков, журналистов и других влиятельных людей. В списке, за кем следили спецслужбы, были свыше 30 человек.