Греция открыла границы и отменила карантин для туристов

Греция 14 мая открыла границы для иностранных туристов. Приехавших на отдых не будут отправлять на двухнедельный карантин при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

Накануне открытие границ анонсировал министр туризма Греции Харис Теохарис на пресс-конференции, которую назвали «Поднимаем паруса!».

«Мы открываем греческую туристическую отрасль, возвращая Грецию на передовые позиции в Европе и мире как место, известное гостеприимством и безопасностью. <…> Мы открылись со строгими процедурами и благополучно встретили гостей нашей страны», — приводит РИА «Новости» слова Теохариса.

Министр подчеркнул, что руководство страны продумала все моменты, связанные с безопасностью. Для жителей Греции и приезжих составили комплексный план защиты здоровья. Теохарис добавил, жители 19 крупнейших островов Греции получат вакцину от коронавируса до конца июня. Прививочную кампанию на 32 небольших островах уже завершили, а до конца мая привьют людей, которые живут на 36 островах среднего размера.

По данным сайта Университета Джона Хопкинса, за все время пандемии в Греции выявили более 370 тысяч случаев ковида. От болезни умерли 11 266. Ограничения нанесли серьезный удар по туристической отрасли страны. Из-за закрытых границ Греция потеряла почти 14 миллиардов евро.