Мир 06 апреля 2023, 08:23 Греция отказалась поставлять Украине танки Leopard 2A6 Глава Минобороны Панайотопулос: Греция не отправит на Украину танки Leopard 2A6 и ЗРК Flickr

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Греция отказалась поставлять на Украину танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Николаос Панайотопулос, его заявление опубликовало военное ведомство.

Он отметил, что Греция передала Украине несколько боевых машин пехоты и отправит еще, также поставила боеприпасы различного калибра. Панайотопулос напомнил, что 6 апреля в Грецию приедет украинский министр обороны Алексей Резников. По его словам, тот будет просить еще больше оружия.

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«Наша позиция с первого момента ясна и однозначна. Мы даем то, что можем дать, мы не даем ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить нашу собственную обороноспособность», — отметил Панайотопулос.

Правительство Испании ранее приняло решение передать Украине шесть немецких танков Leopard в середине апреля. О поставке 18 боевых машин также объявил канцлер Германии Олаф Шольц.