Греция опровергла сообщения о сотрудниках КГБ Белоруссии на борту Ryanair

Греция не имеет никакой информации об «агентах КГБ» на борту авиакомпании Ryanair, принудительно севшем в Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

После саммита Евросоюза премьер Греции отвечал на вопросы представителей прессы. Одна из журналисток заявила, что «слышала, как генеральный директор Ryanair вчера почти с уверенностью говорил об агентах КГБ, летевших рейсом из Афин в Белоруссию». На это Мицотакис ответил, что Греция не располагает подобными данными.

«Я хочу прояснить, что на данный момент нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе отклонения самолета от его курса и в итоге приземления в Минске, а не в Вильнюсе, где он собирался приземлиться. И я полагаю, что у нас были бы такие свидетельства», — процитировало премьера РИА «Новости».

По словам Мицотакиса, у Греции есть доказательства, что объявление сделал пилот. Командира воздушного судна о бомбе, по всей вероятности, предупредили белорусы. Все слухи премьер-министр назвал полностью безосновательными.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс. Из-за сообщения о заложенной бомбе борт вынужденно сел в аэропорту Минска. После посадки правоохранители задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, летевшего на этом самолете. Некоторые греческие СМИ стали писать, что на борту были агенты КГБ, которые якобы потребовали посадить лайнер, чтобы задержать Протасевича.