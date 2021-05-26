Греция опровергла сообщения об угрозах рейсу Ryanair

Управление гражданской авиации (УГА) Греции опровергло информацию о полученных угрозах для рейса авиакомпании Ryanair. Лайнер вынужденно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе.

«Управление гражданской авиации (Греции) сообщает, что информация, которая публикуется о якобы имеющейся информации Афинского международного аэропорта или греческих властей о существовании какой-либо угрозы для полета Ryanair, является полностью ложной, необоснованной и полностью вводящей в заблуждение», — заявили в УГА.

По словам управления, перед полетом были выполнены все необходимые проверки безопасности. Результаты работы не выявили каких-либо проблем. В УГА подчеркнули, что пока самолет был в греческом районе полетной информации сообщений об угрозе ни от кого не поступало.

«Не было никакой информации — сообщений или указаний службам УГА, Афинского международного аэропорта и Государственного авиационного управления Афинского международного аэропорта от физического лица или службы о существовании угрозы на конкретном рейсе FR4978 из Афин в Вильнюс», — отметили в управлении.

Все службы узнали о случившемся уже после приземления самолета через прессу и сообщения в Сети.

Самолет авиакомпании Ryanair 23 мая вылетел из Афин в Вильнюс. Во время полета экипаж получил сообщение о минировании, после чего лайнер экстренно сел в аэропорту белорусской столицы. На борту находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали правоохранители во время проверки документов. Ранее на мужчину были заведены уголовные дела.