Греция не сообщила РФ о приговоре российским морякам

Власти Греции не направляли РФ официальное уведомление о вынесении приговора двум российским морякам, которые обвиняются в нелегальной перевозке мигрантов. Об окончании суда российскому МИДу также не сообщали.

Об этом РИА «Новостям» сообщили в дипведомстве.

«Официального уведомления судебных органов о завершении процесса и вынесении обвинительного приговора в посольство до настоящего момента не поступало», — говорится в сообщении.

На днях греческий суд приговорил двух россиян к 253 годам тюрьмы. Их обвинили в перевозке нелегальных мигрантов и торговле людьми. Такой большой срок объясняется тем, что греческие власти дают за каждого мигранта от семи до 12 лет.

В начале года за незаконную перевозку мигрантов суд Греции приговорил двух других российских моряков. Они получили по 395 лет лишения свободы и штраф в размере шести миллионов евро.

По данным российского посольства в Греции, всего в греческих тюрьмах находятся около 26 граждан России. Всех их осудили в незаконной перевозке.