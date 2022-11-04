Греция не признает вхождение новых регионов в состав России | 360°

04 ноября 2022, 01:34
Греция не признает вхождение новых регионов в состав России
Президент Греции Сакелларопулу: страна не признает присоединение новых регионов к России
Президент Греции Катерина Сакелларопулу заявила, что правительство страны не признает вхождение новых территорий в состав Российской Федерации. Об этом она сообщила на пресс-конференции после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским. Текст ее выступления появился на сайте президента Греции.
Сакелларопулу подчеркнула, что Греция изначально поддерживала Украину и готова дальше оказывать поддержку.
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«Мы согласились с решением Совета Европы о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС, направили в страну гумпомощь, а также вооружение. И мы сразу же приняли у себя десятки тысяч украинских беженцев», — сказала она.
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Ранее стало известно, что президент Сакелларопулу и глава Минобороны страны Никос Панайотопулос посетят Украину для передачи украинским военным боевой машины пехоты (БМП-1). Также Греция рассматривает возможность отправки на Украину боеприпасов для крупнокалиберного оружия.
Накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что санкции против России в несколько раз снизили туристический поток из РФ.
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