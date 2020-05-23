Греция нашла способ привлечь туристов

Цены снизятся на многие товары и услуги, пользующиеся популярностью у путешественников. Например, теперь можно будет меньше платить за перелеты между островами, паромные переправы и автобусный рейсы, а также за билеты в парки развлечений и на морские прогулки.

Кроме того, власти снизят ставку налога с 24 до 13% для организаций туристического общепита, в частности кофеен. Благодаря этому отдыхающим придется платить меньше за кофе и безалкогольные напитки.

Туристический сезон откроется в Греции 15 июня. С этого дня в стране заработают сезонные отели. А с 1 июля ожидается прилет отдыхающих из-за границы, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что первыми в Грецию пустят граждан Австралии, Кипра, Израиля, Китая, Японии, Дании, Австрии и соседних балканских государств. Их не будут отправлять на карантин, достаточно сдать тест на коронавирус.

Туризм — основной источник дохода для Греции. Закрытие границ во время пандемии сильно отразилось на жизнедеятельности курортов. В апреле и мае из-за борьбы с COVID-19 туризм упал до нуля.

Реанимировать туристическую отрасль думают и на Мальдивах. Границы могут открыться в июне–июле, а сезонный туризм возобновится в октябре.