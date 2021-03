Греция может открыться туристам с 14 мая

Греция планирует открыться для туристов уже 14 мая. Правда, открытие состоится, если позволит эпидемическая обстановка. Об этом рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис в ходе выступления на международной туристической выставке ITB 2021.

Туристический сезон 2021 года начнется под девизом All you want is Greece («Все, что вы хотите, — это Греция»). Ожидается, что в середине мая границы откроются не только для стран Евросоюза, но и для России, и Белоруссии.

«В этом году и всегда все, что вам нужно, это Греция. Чтобы снова вернулась улыбка, с надеждой, что возвращается жизнь, все, что вам нужно, — это Греция», — сказал греческий министр», — процитировало его слова афинское агентство новостей АМНА.

Однако, чтобы отдохнуть в Греции, туристы должны пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на коронавирус. При этом путешественники могут пройти выборочную проверку на месте с помощью экспресс-тестов. Для этого не потребуется изоляция.

При положительном результате теста туриста поместят в специальное учреждение. Но дополнительными расходами гостю это не грозит. Все оплатит греческое правительство. Также в общественных местах нужно будет обязательно носить маску.

Ранее власти Кипра планировали открыть границы для туристов из России уже с 1 марта. Но решение отложили до 1 апреля.