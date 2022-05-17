Президент США Джо Байден анонсировал визит в Грецию, которая, по его словам, должна вместе с Белым домом выступать против России. Об этом он заявил на приеме в честь премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Белом доме, сообщило РИА «Новости».

«Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжелый экономический удар по России», — сказал американский президент.

Он поблагодарил греческого премьера за четкую позицию в нынешнем кризисе и демонстрацию готовности демократий действовать сообща. Джо Байден сообщил, что еще одни переговоры с Кириакосом Мицотакисом пройдут на полях саммита НАТО в Испании, но, возможно, помимо этого, он лично приедет в Грецию с визитом.

Ранее обозреватель The American Thinker Джеймс Поплар раскритиковал Белый дом за резкую смену тактики — США стали поставлять Украине вооружение не для прекращения конфликта, а для его эскалации и борьбы с Россией. Это, по мнению журналиста, может привести к плачевным последствиям.