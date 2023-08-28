Мир 28 августа 2023, 17:35 Греции предложили альтернативу Leopard 1A5GR для передачи танков Украине «Военное дело»: Греции предложили заменить Leopard 1A5GR на итальянские танки Википедия

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Германия предложила Греции передать танки Leopard 1A5GR для поставок Украине, а взамен получить списанные итальянские Leopard 1A5. Об этом сообщил сайт «Военное дело».

Списанную технику приобрела у Италии в 2016 году швейцарская компания RUAG для использования в качестве доноров. Организация собиралась продать эти Leopard 1A5 немецкому концерну Rheinmetall, чтобы танки отремонтировали и поставили Украине.

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Однако власти Швейцарии наложили запрет на сделку, опасаясь, что она нарушит нейтральный статус страны. Боевые машины по-прежнему находятся на хранении в Италии.

Германия нашла выход из ситуации и предложила Греции обменять Leopard 1A5GR на итальянские Leopard 1A5. Греческие танки ФРГ планирует направить ВСУ.

Ранее в Греции прошла акция против поставок оружия на Украину. Манифестанты собрались возле посольства США в Афинах. Участники мирного протеста, собравшего десятки человек, также выступили против антироссийских санкций.