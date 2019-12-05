Грете Тунберг все же досталась Нобелевская премия, но альтернативная

Активистка Грета Тунберг была отмечена премией «За целесообразное жизнеобеспечение». Это некое дополнение к основным номинациям Нобелевской премии. Также альтернативной «нобелевки» были удостоены адвокат из Китая, защитник бразильских индейцев яномамо и адвокат из Западной Сахары.

По данным ТАСС, премию «За целесообразное жизнеобеспечение» вручают ежегодно. Ее присуждают тем, кто борется за возрождение культурных ценностей и пытается урегулировать кризисы. Одним из лауреатов этого года стала защитница климата Грета Тунберг из Швеции. На вручение она приехать не смогла, так как участвует в Рамочной конвенции ООН.

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«Борьба продолжается, мы никогда не остановимся!» — произнесла Грета в обращении к участникам церемонии, которое она записала и прислала заранее.

В 2019 году Грета Тунберг была одной из номинанток на Нобелевскую премию мира, но не получила ее. Альтернативную «нобелевку» она получила «за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер». Кроме славы и почета к премии прилагался и денежный бонус в размере 1 миллиона крон, что эквивалентно примерно 105 тысячам долларов. Любопытно, что лауреат не имеет права тратить эти деньги по своему усмотрению. Он должен направить всю сумму на общественную работу.