  • Грете Тунберг все же досталась Нобелевская премия, но альтернативная

    05 декабря 2019, 05:48

    Светлана Степанова

    Активистка Грета Тунберг была отмечена премией «За целесообразное жизнеобеспечение». Это некое дополнение к основным номинациям Нобелевской премии. Также альтернативной «нобелевки» были удостоены адвокат из Китая, защитник бразильских индейцев яномамо и адвокат из Западной Сахары.
    Грете Тунберг все же досталась Нобелевская премия, но альтернативная

    По данным ТАСС, премию «За целесообразное жизнеобеспечение» вручают ежегодно. Ее присуждают тем, кто борется за возрождение культурных ценностей и пытается урегулировать кризисы. Одним из лауреатов этого года стала защитница климата Грета Тунберг из Швеции. На вручение она приехать не смогла, так как участвует в Рамочной конвенции ООН.

    Грета Тунберг пересекла Атлантику на катамаране ради конференции ООН

    Подробнее

    «Борьба продолжается, мы никогда не остановимся!» — произнесла Грета в обращении к участникам церемонии, которое она записала и прислала заранее.

    В 2019 году Грета Тунберг была одной из номинанток на Нобелевскую премию мира, но не получила ее. Альтернативную «нобелевку» она получила «за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер». Кроме славы и почета к премии прилагался и денежный бонус в размере 1 миллиона крон, что эквивалентно примерно 105 тысячам долларов. Любопытно, что лауреат не имеет права тратить эти деньги по своему усмотрению. Он должен направить всю сумму на общественную работу.