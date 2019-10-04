Грете Тунберг присвоили Международную детскую премию мира

Грета Тунберг изменила профиль Twitter из-за слов Путина Подробнее

Всего лауреатами премии стали два юных активиста. Помимо Греты, обладательницей награды стала Дивина Малум из Камеруна. Девочка организовала программу Children for Peace в своей стране. С помощью нового движения она хотела рассказать камерунским детям о своих правах и вооруженных группировках. Кроме того, Дивина призвала детей больше участвовать в организации мира в стране.

«Без сомнения, и Грета, и Дивина влияют на будущее многих детей. Они по праву стали обладателями Международной детской премии мира», — отметил председатель экспертного комитета Марк Дулларт.

Официальное награждение состоится 20 ноября в Гааге, в этот день празднуется Всемирный день ребенка.

Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в Швеции. Свой первый протест активистка устроила в 15 лет около здания шведского парламента. Девочка нарисовала плакат и потребовала начать бороться с изменением климата в мире.