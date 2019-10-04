  • Грете Тунберг присвоили Международную детскую премию мира

    04 октября 2019, 16:37

    Дарья Бунякова

    Шведская эко-активистка Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира. Церемонию вручения награды организовывает правозащитная организация KidsRights. Об этом сообщила пресс-служба объединения.
    Грете Тунберг присвоили Международную детскую премию мира

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    Всего лауреатами премии стали два юных активиста. Помимо Греты, обладательницей награды стала Дивина Малум из Камеруна. Девочка организовала программу Children for Peace в своей стране. С помощью нового движения она хотела рассказать камерунским детям о своих правах и вооруженных группировках. Кроме того, Дивина призвала детей больше участвовать в организации мира в стране.

    «Без сомнения, и Грета, и Дивина влияют на будущее многих детей. Они по праву стали обладателями Международной детской премии мира», — отметил председатель экспертного комитета Марк Дулларт.

    Официальное награждение состоится 20 ноября в Гааге, в этот день празднуется Всемирный день ребенка.

    Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в Швеции. Свой первый протест активистка устроила в 15 лет около здания шведского парламента. Девочка нарисовала плакат и потребовала начать бороться с изменением климата в мире.