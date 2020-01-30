Грета Тунберг заимеет свой товарный знак и фонд

Экоактивистка Грета Тунберг объявила, что зарегистрирует собственный товарный знак. Кроме того, она создала благотворительный фонд. К этому Грету, по ее словам, вынудили всякие самозванцы.

«К сожалению, все еще есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или ложно заявляют, что они „представляют“ меня, чтобы общаться с высокопоставленными людьми, политиками, СМИ, художниками. Пожалуйста, имейте в виду, что так бывает, и будьте крайне осмотрительны, если с вами свяжусь „я“ или кто-то скажет, что „представляет“ меня», — предостерегла Грета в Instagram.

По словам активистки, чтобы впредь избежать щекотливых и двусмысленных ситуаций, она решила зарегистрировать несколько товарных знаков, в том числе собственное имя как торговую марку. Также она намерена зарегистрировать движение #FridaysForFuture — «Пятница ради будущего». До сих пор это движение и хештег использовали все кому не лень, в том числе в коммерческих целях. Под шумок даже собирали деньги. Грета решительно настроена это прекратить.

«Я подала заявку на регистрацию моего имени, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet и других в качестве товарных знаков. Это решение направлено на защиту движения и его деятельности. Это также необходимо, чтобы мои юристы могли противостоять тем, кто пытается использовать мое имя и движение», — добавила Грета.

По ее заверениям, ни она, ни другие школьники-участники экологических забастовок абсолютно не заинтересованы в торговых марках. Но зарегистрировать их придется. Кроме того, настала пора запустить в работу фонд, который уже существует, но до сих пор не развернулся. Фонд, по словам Греты, нужен, чтобы управлять гонорарами за книги, пожертвованиями, премиями и другими средствами. Все должно быть прозрачно.

«Цель фонда будет заключаться в содействии экологической, климатической и социальной устойчивости, а также психическому здоровью. С любовью, Грета», — завершила послание активистка.

Грета — девочка, с подачи которой на планете развернулась настоящая экологическая истерия. До того как о ней узнали во всем мире, она и несколько ее приятелей-единомышленников по пятницам прогуливали школу ради спасения планеты. Дети собирались у шведского парламента, призывая к борьбе с изменением климата. Движение со временем подхватили ученики по всему миру. Массовые мероприятия стали известны как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».

В сентябре 2019 года в Нью-Йорке на саммите ООН по климату Грета выступила с речью. В своем эмоциональном выступлении она обвинила мировых лидеров в том, что у нее отняли детство и даже будущее. В 2019 году журнал Time объявил Тунберг человеком года. Сейчас ей 17 лет.