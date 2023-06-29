Мир 29 июня 2023, 20:52 Грета Тунберг встретилась в Киеве с Зеленским Экоактивистка Грета Тунберг встретилась в Киеве с президентом Украины Зеленским YouTube

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Шведская экологическая активистка Грета Тунберг в составе международной делегации приехала в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В центре обсуждения — последствия конфликта для экологии. Об этом написали на официальном сайте главы Украины.

«Экоактивистка Грета Тунберг <…> подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям [конфликта]», — написали на сайте президента.

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Местные СМИ написали, что Тунберг в рамках визита оценит последствия подрыва Каховской ГЭС.

Сопредседатель международной рабочей группы Маргот Вальстрем планирует принять участие в разработке планов восстановления окружающей среды и оценке ущерба экологии для предъявления финансовых требований России.

В марте Тунберг присвоили звание почетного доктора теологических наук Университета Хельсинки. Таким образом университет хотел «расширить взгляд» на права человека и состояние планеты.