Грета Тунберг вошла в топ-100 женщин года

В Европе связали протесты Греты Тунберг с Россией Подробнее

«В этом году 100 женщин спросили: „Как бы выглядело будущее, если бы им руководили женщины?“ Они дали нам свое видение того, как может выглядеть жизнь в 2030 году», — сказано в сообщении.

Весь рейтинг разделили на шесть разделов: «Земля», «Знания», «Лидерство», «Креатив», «Спорт» и «Личность». В каждом из них можно найти соответствующие женские истории.

Шведка попала в первую рубрику. Авторы топ-100 отметили, что летом 2018 года Грета Тунберг пропустила школу в знак протеста и устроила митинг у здания парламента.

«Забастовка одного человека, с тех пор переросла во всемирный протест по поводу изменения климата. Ее действия мобилизовали активистов по всему миру», — говорится в профайле школьницы.

Кроме того, Тунберг в 2019 году отправилась в путешествие из Европы в Соединенные Штаты на лодке, работающей от солнечной энергии. Таким образом она хотела побудить других сократить выбросы углекислого газа.

В рейтинге можно увидеть не только активистов. Например, составители включили в список женщину-трансгендера Нишу Аюб. В 21 год она попала в мужскую тюрьму, так как нарушила запрет на то, что мужчины не могут носить женскую одежду. После освобождения Аюб стала «неутомимым защитником прав трансгендеров в Малайзии». В 2016 году она получила международную премию «Женщины за мужество».

В список самых влиятельных женщин также вошли 13 спортсменок, 18 ученых, 17 женщин из мира искусства, 14 человек, чья деятельность так или иначе связана с защитой окружающей среды.