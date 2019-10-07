Грета Тунберг в очередной раз изменила статус в Twitter

Грета Тунберг изменила профиль Twitter из-за слов Путина Подробнее

Сперва в статусе Тунберг написала: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». Так ее охарактеризовал президент США Дональд Трамп после выступления в ООН.

Затем она изменила описание аккаунта и написала: «Добрая, но плохо информированная девочка». Такую фразу школьница вырвала из контекста Владимира Путина. Ранее российский лидер заявил, что Тунберг — «добрая девочка и очень искренняя». Однако, по его словам, активистке не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен».

Теперь Грета Тунберг снова сменила описание профиля. «16-летняя эко-активистка с синдромом Аспергера», — поставила она в статус.