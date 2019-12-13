Грета Тунберг решила отдохнуть
Трамп высмеял признание Тунберг «Человеком года» и дал ей советПодробнее
Как сообщил «Интерфакс», она прибыла в Турин на поезде. Она сообщила, что на Рождество поедет домой, где немного отдохнет. Однако от своих убеждений отказываться девочка не собирается.
«Мы собираемся оказать давление на тех, кто находится у власти, мы собираемся убедиться, что они будут действовать и возьмут ответственность», — заявила Тунберг.
11 декабря юная экоактивистка удостоилась звания «Человек года -2019» по версии журнала Time. Тунберг борется за защиту окружающей среды и требует от правительства стран мира решительно противодействовать изменениям климата. Грета отказывается летать на самолетах, оставляющих в воздухе вредные выбросы, и не ест продукты животного происхождения.