Грета Тунберг призвала мировых лидеров прислушаться к молодым активистам
17-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг призвала выслушать на Всемирном экономическом форуме в Давосе молодую аудиторию. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.
Тунберг заявила, что наука и голос молодого поколения важны, хотя и не являются главными темами форума.
Тунберг сопровождают несколько известных активистов. Среди них 18-летний ирландский студент Фионн Феррейра, разработавший устройство для очистки воды от пластика. Также это 17-летняя Аяха Мелитафа из ЮАР и канадская активистка Аутум Пельтье, выступающая с восьми лет за сохранение воды.
«Это касается нас, будущих поколений и тех, кто пострадал сегодня», — заявила Тунберг.
По ее словам, мировые лидеры должны обратить внимание на науку.
Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 21 по 24 января.