Грета Тунберг призвала мировых лидеров прислушаться к молодым активистам

Тунберг заявила, что наука и голос молодого поколения важны, хотя и не являются главными темами форума.

Тунберг сопровождают несколько известных активистов. Среди них 18-летний ирландский студент Фионн Феррейра, разработавший устройство для очистки воды от пластика. Также это 17-летняя Аяха Мелитафа из ЮАР и канадская активистка Аутум Пельтье, выступающая с восьми лет за сохранение воды.

«Это касается нас, будущих поколений и тех, кто пострадал сегодня», — заявила Тунберг.

По ее словам, мировые лидеры должны обратить внимание на науку.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 21 по 24 января.