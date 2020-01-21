    21 января 2020, 16:45

    Грета Тунберг призвала мировых лидеров прислушаться к молодым активистам

    Ирина Нагайникова

    17-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг призвала выслушать на Всемирном экономическом форуме в Давосе молодую аудиторию. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.

    Тунберг заявила, что наука и голос молодого поколения важны, хотя и не являются главными темами форума.

    Тунберг сопровождают несколько известных активистов. Среди них 18-летний ирландский студент Фионн Феррейра, разработавший устройство для очистки воды от пластика. Также это 17-летняя Аяха Мелитафа из ЮАР и канадская активистка Аутум Пельтье, выступающая с восьми лет за сохранение воды.

    «Это касается нас, будущих поколений и тех, кто пострадал сегодня», — заявила Тунберг.

    По ее словам, мировые лидеры должны обратить внимание на науку.

    Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 21 по 24 января.