24 июля 2023, 14:02
Грета Тунберг прибыла в суд по делу о неповиновении полиции
France 24: активистку Грету Тунберг будут судить по делу о неповиновении полицейским
Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в суд по делу о неповиновении сотрудникам полиции во время акции в Мальме. Ей грозит лишение свободы на срок до полугода, сообщило издание France 24.
Тунберг заметили в здании суда, где состоится слушание по делу о неповиновении полиции во время июньского митинга в Мальме, когда демонстранты заблокировали городской порт. В обвинительном акте отметили, что 20-летняя активистка «принимала участие в демонстрации, нарушившей движение транспорта», и «отказалась подчиниться приказу полиции покинуть место происшествия».
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Журналисты напомнили, что максимальное наказание по этой статье — полгода тюремного заключения. По словам прокурора Шарлотты Оттосен, обычно в таких случаях все ограничивается назначением штрафов.Июньскую акцию организовали члены группы «Верни будущее». Они попытались заблокировать порт в Мальме, протестуя против добычи и использования ископаемого топлива.
В марте активисты заблокировали входы в аэропорт Эйндховена. Они потребовали з апретить работу частных самолетов.
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