  • Грета Тунберг поменяла статус в Twitter на «отродье», после слов президента Бразилии

    11 декабря 2019, 03:52

    Александр Кушак

    Президент Бразилии Жаир Болсонару Грету Тунберг «отродьем». Так политик прокомментировал слова экоактивистки об убийстве индейцев, пытающихся защитить леса Амазонии, сообщила The Guardian.
    Грета Тунберг поменяла статус в Twitter на «отродье», после слов президента Бразилии

    Тунберг рассказала, что один из защитников леса в Бразилии был ранен выстрелами из проезжающей машины. Еще два члена племени Гуахаджара были убиты и один ранен в Мараньяне.

    «Коренные жители буквально убиты за попытку защитить лес от незаконной вырубки. Снова и снова. Позор, что мир молчит об этом», — написала Грета в Twitter.

    Бразильского президента возмутила подобная формулировка.

    «Грета говорила, что индейцы погибли, потому что они защищали Амазонку. Поразительно, сколько внимания пресса уделяет такого рода отродью», — сказал бразильский лидер, используя португальское слово pirralha, которое можно перевести как «отродье» или «вредитель», написала газета «Взгляд».

    Сама Грета не стала отвечать Болсонару. Она просто изменила статус своего профиля в Twitter, написав там «Pirralha».

    Болсонару, комментируя высказывания о борьбе с природными пожарами, заявил, что леса Амазонии не являются «наследием человечества» и «легкими планеты». Также политик отличился высказываниями, в адрес Леонардо ДиКаприо. Президент обвинил актера в причастности к масштабным лесным пожарам в стране.