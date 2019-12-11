Грета Тунберг поменяла статус в Twitter на «отродье», после слов президента Бразилии

Тунберг рассказала, что один из защитников леса в Бразилии был ранен выстрелами из проезжающей машины. Еще два члена племени Гуахаджара были убиты и один ранен в Мараньяне.

«Коренные жители буквально убиты за попытку защитить лес от незаконной вырубки. Снова и снова. Позор, что мир молчит об этом», — написала Грета в Twitter.

Бразильского президента возмутила подобная формулировка.

«Грета говорила, что индейцы погибли, потому что они защищали Амазонку. Поразительно, сколько внимания пресса уделяет такого рода отродью», — сказал бразильский лидер, используя португальское слово pirralha, которое можно перевести как «отродье» или «вредитель», написала газета «Взгляд».

Сама Грета не стала отвечать Болсонару. Она просто изменила статус своего профиля в Twitter, написав там «Pirralha».

Болсонару, комментируя высказывания о борьбе с природными пожарами, заявил, что леса Амазонии не являются «наследием человечества» и «легкими планеты». Также политик отличился высказываниями, в адрес Леонардо ДиКаприо. Президент обвинил актера в причастности к масштабным лесным пожарам в стране.