Грета Тунберг появилась на обложке первого Vogue Scandinavia

Шведская экоактивистка Грета Тунберг снялась для обложки первого номера журнала Vogue Scandinavia. Автор издания Том Паттинсон заявил, что девушка является голосом поколения.

«За последние три года девушка стала самой узнаваемой активисткой в мире, призывая мировых лидеров остановить климатический кризис. Учитывая нашу любовь к природе, мы не могли придумать никого более подходящего для дебютной обложки Vogue Scandinavia», — отметили авторы издания.

На обложке первого номера Тунберг появилась вместе со своей лошадью по кличке Стренгур. Местом для съемок выбрали живописный лес. Снимками занимался шведско-испанский дуэт фотографов.

Экоактивистка дала журналу большое интервью. На странице издания в соцсети опубликовали лишь небольшие отрывки ответов на вопросы Тунберг. Например, девушка рассказала о своих планах на будущее.

«Идеальным было бы просто вернуться в школу, закончить образование и не беспокоиться о климате. Но пока существует потребность в активистах, я, вероятно, буду активисткой», — заявила она.

В конце апреля Тунберг стала бороться за справедливое распределение вакцин от коронавируса. Она отметила, что бедным странам не хватает препаратов. Экоактивистка призвала правительства стран всего мира начать активную борьбу с проблемой.