Грета Тунберг пересекла Атлантику на катамаране ради конференции ООН

Юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг пересекла Атлантический океан на катамаране, чтобы принять участие в конференции ООН. В Мадриде ее уже ждут русскоязычные соратники.

Тунберг опубликовала в Twitter фотографию с подписью «Лиссабон», так она отметила, что ее путешествие через Атлантику закончилось.

До этого шведка находилась на Западном полушарии, поскольку должна была принять участие в конференции ООН по климату в декабре в Чили. Из-за протестов в стране мероприятие отменили и перенесли в Мадрид. Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, поплыла обратно в Европу на 15-метровом катамаране. Путешествие у нее заняло 21 день.

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Сейчас Тунберг находится в Лиссабоне. На пресс-конференции она заявила, что люди недооценивают силу «сердитых детей», и пообещала продолжить борьбу с изменением климата. Теперь девушка отправится на поезде в Мадрид.

Как пишет «Интерфакс», в столице Испании около 20 человек перекрыли дорогу в центре города, развернув баннер с надписью на русском языке: «Климатический кризис. Говорить правду. Действовать немедленно».

Рамочная конвенция ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В нем участвуют представители почти 200 стран.