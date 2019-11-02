Грета Тунберг пересекла полмира ради климатического форума в Чили. А его перенесли в Испанию

«Было бы замечательно встретиться с тобой здесь, в Мадриде… Мы бы хотели помочь тебе пересечь Атлантику. Мы готовы с тобой связаться, чтобы сделать это возможным», — написала глава ведомства.

Ранее Тунберг приплыла на паруснике в Чили ради участия в конференции ООН об изменении климата. Однако граждане латиноамериканской страны с 14 октября устраивают беспорядки. Из-за этого организаторы встречи перенесли форум в Мадрид.

Тогда юная активистка поняла, что впустую проехала полмира, так как направилась не в том направлении. После этого 16-летняя Тунберг попросила в Twitter помочь ей пересечь Атлантику. Девушка принципиально не покупает билеты на самолеты, так как воздушные суда опасны для окружающей среды.

Очередной саммит, посвященный климату, будет 25-м по счету. Он пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря.

Грета Тунберг прославилась на весь мир после эмоционального выступления в ООН 24 сентября. Она обратила внимание на изменение климата, из-за которого умирают люди и гибнут экосистемы. В этом активистка обвинила политиков, думающих только о деньгах и экономическом росте.