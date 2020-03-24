Грета Тунберг обнаружила у себя коронавирус. Но это не точно

Экоактивистка Грета Тунберг провела две недели в домашнем карантине из-за подозрений на коронавирус. Заразиться она могла во время поездки по Центральной Европе.

Грета сообщила в Facebook, что около 10 дней назад у нее и ее отца Сванте появились симптомы простуды.

«Я чувствовала усталость, также был небольшой озноб, боль в горле и кашель. У моего отца были те же симптомы, но гораздо сильнее, и с лихорадкой», — написала она.

Отец сопровождал активистку во время поездки в Брюссель. Они находились в карантине на съемной квартире, чтобы не заразить мать и сестру Греты.

В Швеции анализ на коронавирус делают только тем пациентам, которым нужна неотложная помощь. Остальным советуют оставаться дома и соблюдать карантин.

«Поэтому я не проходила тестирование на COVID-19, но очень вероятно, что у меня он был, учитывая совокупные симптомы и обстоятельства», — отметила Грета.

Грета Тунберг — 17-летняя шведская школьница, получившая всемирную известность благодаря акциям против изменения климата.