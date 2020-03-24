Грета Тунберг обнаружила у себя коронавирус. Но это не точно
Грета сообщила в Facebook, что около 10 дней назад у нее и ее отца Сванте появились симптомы простуды.
«Я чувствовала усталость, также был небольшой озноб, боль в горле и кашель. У моего отца были те же симптомы, но гораздо сильнее, и с лихорадкой», — написала она.
Отец сопровождал активистку во время поездки в Брюссель. Они находились в карантине на съемной квартире, чтобы не заразить мать и сестру Греты.
В Швеции анализ на коронавирус делают только тем пациентам, которым нужна неотложная помощь. Остальным советуют оставаться дома и соблюдать карантин.
«Поэтому я не проходила тестирование на COVID-19, но очень вероятно, что у меня он был, учитывая совокупные симптомы и обстоятельства», — отметила Грета.
Грета Тунберг — 17-летняя шведская школьница, получившая всемирную известность благодаря акциям против изменения климата.