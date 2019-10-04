Грета Тунберг может получить Нобелевскую премию

Профиль экоактивистки Греты Тунберг в Twitter изменился. Девушка решила внести коррективы после слов президента России Владимира Путина. Речь 16-летней шведки в ООН его не впечатлила, хотя сама Тунберг претендует на Нобелевскую премию мира.

В описании аккаунта Греты теперь значится фраза «Добрая, но плохо информированная девочка» — цитата Владимир Путина.

Источник фото: Twitter

Ранее у Тунберг было написано: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». Так ее охарактеризовал президент США Дональд Трамп после выступления в ООН.

Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН. Общий восторг он не разделяет Подробнее

В среду, 2 октября, насчет речи Тунберг высказался российски лидер. Путин охарактеризовал 16-летнюю шведку как добрую и искреннюю девочку, но заметил, что ей никто не объяснил сложность и многообразие современного мира.

Сама Грета Тунберг может стать лауреатом Нобелевской премии мира, сообщило издание The Sun. Шансы на это у подростка есть, хотя букмекерские конторы сомневаются, что активистку удостоят такой чести.

«То, что она сделала за прошедший год, необычайно», — подчеркнул Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI.