Грета Тунберг может получить Нобелевскую премию
В описании аккаунта Греты теперь значится фраза «Добрая, но плохо информированная девочка» — цитата Владимир Путина.
Ранее у Тунберг было написано: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». Так ее охарактеризовал президент США Дональд Трамп после выступления в ООН.
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В среду, 2 октября, насчет речи Тунберг высказался российски лидер. Путин охарактеризовал 16-летнюю шведку как добрую и искреннюю девочку, но заметил, что ей никто не объяснил сложность и многообразие современного мира.
Сама Грета Тунберг может стать лауреатом Нобелевской премии мира, сообщило издание The Sun. Шансы на это у подростка есть, хотя букмекерские конторы сомневаются, что активистку удостоят такой чести.
«То, что она сделала за прошедший год, необычайно», — подчеркнул Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI.