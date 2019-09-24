Грета Тунберг изменила описание в Twitter ради ответа Трампу
Грета Тунберг ничего не изменит. Миру плевать на экологию и маленьких активистокПодробнее
23 сентября 16-летняя Тунберг выступила на Генассамблее ООН, обвинив мировых лидеров в том, что, пренебрегая проблемами экологии, они крадут ее детство.
«Люди страдают, люди умирают. Целые экосистемы разрушаются, мы стоим на пороге массового вымирания, но все, о чем вы может говорить — это деньги и сказки об экономическом росте. Как вы смеете?!» — заявила она.
После этой речи Трамп ретвитнул ее выступление и назвал активистку «очень счастливой девочкой, которая с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего».
«Как приятно это видеть!» — добавил президент.
Некоторые пользователи Twitter сочли слова Трампа иронией.
В 2018 году Грета Тунберг начала движение забастовок школьников. Подростки пропускают занятия, пикетируя госорганы в попытке обратить внимание на экологические проблемы. Тунберг выходила с плакатом «Забастовка школы ради климата».
В феврале 2019 года школьница организовала экологическое шествие по Парижу. К нему присоединились около тысячи человек.