Грета Тунберг изменила описание в Twitter ради ответа Трампу

Шведская школьница Грета Тунберг, известная своими забастовками ради спасения экологии на планете, изменила описание профиля в Twitter. Туда она поместила цитату президента США Дональда Трампа, назвавшего ее «очень счастливой девочкой».

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23 сентября 16-летняя Тунберг выступила на Генассамблее ООН, обвинив мировых лидеров в том, что, пренебрегая проблемами экологии, они крадут ее детство.

«Люди страдают, люди умирают. Целые экосистемы разрушаются, мы стоим на пороге массового вымирания, но все, о чем вы может говорить — это деньги и сказки об экономическом росте. Как вы смеете?!» — заявила она.

После этой речи Трамп ретвитнул ее выступление и назвал активистку «очень счастливой девочкой, которая с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего».

«Как приятно это видеть!» — добавил президент.

Некоторые пользователи Twitter сочли слова Трампа иронией.

В 2018 году Грета Тунберг начала движение забастовок школьников. Подростки пропускают занятия, пикетируя госорганы в попытке обратить внимание на экологические проблемы. Тунберг выходила с плакатом «Забастовка школы ради климата».

Источник фото: Twitter

В феврале 2019 года школьница организовала экологическое шествие по Парижу. К нему присоединились около тысячи человек.