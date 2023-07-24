Мир 24 июля 2023, 15:13 Грета Тунберг избежала тюрьмы по делу о неповиновении полиции AFP: Грета Тунберг избежала тюрьмы по делу о неповиновении полиции на протестной акции Lëa-Kim Châteauneuf / CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Шведская экологическая активистка Грета Тунберг нарушила правила проведения демонстрации в Мальме, ей пришлось предстать перед судом. Девушка могла сесть в тюрьму на шесть месяцев, но отделалась штрафом. Об этом написало агентство AFP.

«Шведский суд в понедельник признал виновной активистку климатической кампании Грету Тунберг в неповиновении приказам полиции на митинге в городе Мальме в прошлом месяце и приговорил ее к штрафу», — указано в сообщении.

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Активистке придется заплатить1,5 тысячи шведских крон — более 13 тысяч рублей. Сама Тунберг признала, что не выполнила приказ полиции, но в своих действиях преступления девушка не увидела.

В июне 20-летняя Тунберг «принимала участие в демонстрации, нарушившей движение транспорта», и отказалась покинуть место по требованию полиции. Активисты пытались заблокировать порт, протестуя против добычи и использования ископаемого топлива.

Тунберг — шведская экологическая активистка, прославившаяся протестными акциями. Одну из первых забастовок она устроила в 15 лет возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат». В 2019 году она стала самым юным «человеком года» в истории по версии журнала Time.