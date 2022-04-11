Греки извинились перед Россией за действия своего правительства

Представители греческой общественной организации «Сеть эллинизма» передали в посольство РФ в Афинах петицию с извинениями за действия правительства своей страны и его позицию в отношении ситуации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Общественники принесли в посольство петицию в поддержку РФ и цветы.

«От имени греков мы просим прощения за оскорбительное в нашей истории поведение правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет греков как демократов и как православных христиан… Немного цветов с нашими сердцами, с нашими мыслями о братском российском народе, в защиту справедливости», — говорится в тексте.

На минувшей неделе МИД Греции сообщил послу России в стране Андрею Маслову, что персонами нон-грата будут объявлены 12 сотрудников диппредставительства. Российское ведомство выразило протест, назвав такое решение безосновательным конфронтационным шагом, который направлен на продолжение разрушения отношений двух сторон.

Москва пообещала не оставить данные действия без последствий.

Ранее в центре Афин греческие профсоюзы провели два митинга против дороговизны, за повышение заработных плат, а также против вовлечения страны в события на Украине.