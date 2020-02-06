Греф оценил вред от коронавируса для экономики

Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что опасный коронавирус сильно повлияет на мировую и российскую экономику.

«Если говорить о текущем влиянии, то пока влияние не очень значимо. Но все будет зависеть от того, сколько ситуация продлится», — передает слова Грефа ТАСС. Глава банка при этом не смог точно спрогнозировать объем вреда от вируса.

О том, что эпидемия будет иметь тяжелые последствия, утверждала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Это минимум один процент падения мировой экономики, по оценке экспертов», — указала она, добавив, что «уже цена на нефть падает, потому что потребление Китаем нефти существенно снижается». «Никто не может сказать, когда этот процесс остановится», — заявила Матвиенко.

Многие эксперты констатировали, что распространение заболевания чревато затяжными последствиями для мировой экономики в случае, если вспышка перерастет в настоящую пандемию. К примеру, упадет индекс промышленных металлов и цены на промтовары.