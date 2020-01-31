Греет, кормит и охраняет Европу. Как выглядит Украина глазами Майка Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Украину крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом. По его мнению, именно Киев кормит Европу, а не наоборот, несмотря на то, что ЕС решил выделить Украине 26 миллионов евро.

«Украина является важной страной, это не просто географическое сердце Европы, это фактически крепость между Восточной Европой и авторитаризмом. Это страна, которая кормит европейцев, поддерживает трубы, которые обогревают Европу», — сказал Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, его цитирует «Деловая столица».

По его словам, в глазах США Украина борется за свободу и демократию. Помпео отметил, что почти 14 тысяч украинцев погибли в Донбассе, их память он почтил в Михайловском соборе.

Помпео сейчас находится в своеобразном турне. Он уже встретился с премьер-министром Британии Борисом Джонсом. Оттуда он отправился в Киев, а потом поедет в Белоруссию, Узбекистан и Казахстан. Все эти страны в качестве госсекретаря он посещает впервые.

О дополнительной помощи от Евросоюза объявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, 26 миллионов пойдет на развитие сельского хозяйства, которое, по словам Помпео, и так уже кормит Европу.