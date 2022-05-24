Украинцы столкнулись с дефицитом гречки в магазинах

Дефицит и подорожание гречки начались на Украине. Причиной стали ограничения поставок российской крупы, на которую приходилась половина всего объема продукта. Об этом рассказали опрошенные эксперты украинским сайтом ТСН.

Заместитель директора по вопросам селекции института земледелия Елена Костенко заявила, что в год объем потребляемой украинцами гречки составляет около 140 тысяч тонн. При этом половину из этого объема выращивают местные фермеры, остальное — везут из России.

Посевная уже началась и аграрии сделали упор на зерновые, из которых потом можно изготовить самые популярные крупы.

«Сейчас больше спроса на гречку, кукурузу, сою, потому что эти культуры имеют высокий внутренний спрос», — подчеркнула Костенко.

Директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой в своем прогнозе оказался не столь оптимистичен. Он пояснил, что кроме уже готовой гречневой крупы из России также шли поставки посевного материала. С учетом проведения специальной операции сейчас аграрии столкнулись с большими проблемами.

«Сегодня Россия фактически закрыта для поставки гречки. Мы стали ощущать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет, через определенное время, через неделю-другую, к резкому подорожанию. Мы прогнозируем, что она будет стоить на менее 80−90 гривен (155 — 174 рубля) за килограмм крупы в зависимости от региона», — отметил он.

На сегодняшний день в украинских супермаркетах самая дешевая гречка обойдется покупателям в 70 гривен (135 рублей), при это цены на крупу первого сорта выше почти в два раза — 125 гривен (242 рубля) за килограмм.